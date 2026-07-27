«В срок, который прошел между заключением договора и фактическим ввозом машины в РФ, правительство несколько раз меняло правило исчисления утильсбора. Марк Миносян уверен, что утильсбор надо было рассчитывать на основании документов, действовавших на дату заключения договора. Автовладелец подчеркивал, что в октябре 2023 года не мог знать о будущих решениях правительства об изменении правил», — отмечается в публикации.

Заявитель пытался обжаловать размер утильсбора сначала в судах Московской области, а затем обратился и в Конституционный суд РФ (КС). Последний признал, что государство имело полное право применять при растаможке Kia Mohave Миносяна законы, которые действовали по состоянию на март 2024 года.

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В КС указали, что внесение обязательных платежей является следствием экономической деятельности гражданина, который сам определяет хронологию своих действий. Постановление правительства об изменении порядка исчисления утильсбора учитывает особенности перемещения товаров через российскую границу, указал КС. Юридически значимыми датами суд признал дату ввоза автомобиля в Россию и подачи расчета утильсбора на таможню. Суд прекратил проверку по жалобе автовладельца.