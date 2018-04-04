Седан «Кортежа» прошел краш-тесты: фотографии разбитой машины

В лаборатории пассивной безопасности НАМИ на Дмитровском полигоне прошли краш-тесты седана проекта «Кортеж», который носит индекс ЕМП-412300. Газета «Авторевю» рассказала о том, как проходили испытания. По их итогам, в конструкцию автомобиля внесли ряд изменений.

Испытания проходили в режиме, максимально приближенном к Euro NCAP, однако некоторые тесты намеренно усложнялись. Так, для имитации бокового удара о столб машину направили таким образом, чтобы удар пришелся в заднюю дверь, а не переднюю, как требует Euro NCAP.

Помимо этого, чтобы проверить надежность блока батарей гибридной силовой установки, со скоростью 50 километров в час сзади направили тележку массой 1300 килограммов.

Фото: НАМИ

При фронтальном ударе с 40-процентным перекрытием, который провели на скорости 64 километра в час, прототип надежно защитил пассажиров, но в нескольких точках лопнули сварные швы.

Удар со 100-процентным перекрытием, когда нагрузка распределялась между лонжеронами поровну, и боковой удар тележкой ЕМП-412300 выдержал на «пятерку».

Фото: НАМИ

Еще один удар — «столбовой» — пришелся на уязвимую зону, расположенную между порогом и задним колесом. Для его прохождения конструкторам пришлось доработать подрамник, подвеску, пороги и арки автомобиля.

Фото: НАМИ

Безопасность в салоне ЕМП-412300 также будут обеспечивать девять подушек безопасности: две фронтальных, одна для коленей водителя и шесть боковых. Ремни безопасности с двойным преднатягом, механическим зажимом в пряжке и двухступенчатым ограничением усилия для «Кортежа» разработала Takata. Производить их будут в Ульяновске.

Фото: НАМИ

Работа над проектом «Кортеж», который предполагает создание автомобилей для высших государственных лиц страны и машин сопровождения, ведется с 2013 года. В линейку «Кортежа» войдут седан, лимузин, кроссовер, минивэн и, вероятно, кабриолет.

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Гамма двигателей будет состоять из «турбочетверки» мощностью 245 сил, 600-сильного битурбодвигателя V8, а также 860-сильного V12 с четырьмя турбинами. Коробку передач – девятиступенчатый «автомат» — для машин «Кортежа» разработали в России.

В розничной продаже автомобили могут появиться уже в 2019 году. Их стоимость составит около шести-семи миллионов рублей.