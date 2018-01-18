Раскрыт 245-сильный российский турбомотор для автомобилей «Кортежа»

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) опубликовал характеристики четырехцилиндрового двигателя, который будут использовать на моделях проекта «Кортеж». Информация об агрегате появилась в инстаграме НАМИ.

Объем рядной бензиновой «четверки» с распределенным впрыском, спроектированной и построенной НАМИ, составляет 2,2 литра. Такой турбомотор выдает 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Ранее предполагалось, что двигатель будет развивать на пять лошадиных сил больше.

Ожидается, что агрегат сможет работать в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Помимо «четверки», в линейку моторов «Кортежа» войдет 650-сильная «восьмерка», разработанная совместно с Porsche Engineering, и 12-цилиндровый двигатель с четырьмя турбинами, выдающий 850 сил и 1000 Нм.

Оснащение лимузина подразумевает исключительно мотор V12, внедорожник получит как V8, так и 12-цилиндровый агрегат, а минивэн будет доступен с «четверкой».

До конца февраля Федеральная служба охраны получит около 16 машин. Розничные продажи автомобилей «Кортежа» начнутся в 2019 году. Стоимость составит около шести-семи миллионов рублей.

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