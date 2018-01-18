НАМИ представил бензиновый агрегат собственной разработки

Пульс

Раскрыт 245-сильный российский турбомотор для автомобилей «Кортежа»

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18 января 2018

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) опубликовал характеристики четырехцилиндрового двигателя, который будут использовать на моделях проекта «Кортеж». Информация об агрегате появилась в инстаграме НАМИ.

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Объем рядной бензиновой «четверки» с распределенным впрыском, спроектированной и построенной НАМИ, составляет 2,2 литра. Такой турбомотор выдает 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Ранее предполагалось, что двигатель будет развивать на пять лошадиных сил больше.

Ожидается, что агрегат сможет работать в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Рядный бензиновый двигатель L4 проекта ЕМП. Спроектирован и изготовлен в ФГУП «НАМИ» ⠀ Основные технические параметры: ☑️Тип двигателя – с искровым зажиганием и распределенным впрыском топлива ☑️Номинальный рабочий объем – 2,2 литра ☑️Номинальная мощность по Правилам №85 ЕЭК ООН – 245 л.с. ☑️Номинальный крутящий момент по Правилам №85 ЕЭК ООН – 380 Нм ☑️Удельный крутящий момент – 173 Нм/л ☑️Удельная мощность – 82 кВт/л ☑️Частота вращения при номинальной мощности - 5500 мин-1 ☑️Максимально допустимая частота вращения – 6500 мин-1 ☑️Наддув – 1ТКР Порядок работы цилиндров – 1-3-4-2 ☑️Масса сухая – 150 кг А сколько лошадей в Вашем автомобиле ❓ ⠀⠀⠀ #НАМИ #ФГУПНАМИ #nami #fgupnami #ФГУП #автомоторныйинститут #бензиновыйдвигатель #проектЕМП #ЕМП #двигательL4 #разработкиНАМИ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Подробнее о двигателе L4 в нашем сюжете: https://www.youtube.com/watch?v=HbOZ6WVtfb8

Публикация от ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (@fgupnami)

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Помимо «четверки», в линейку моторов «Кортежа» войдет 650-сильная «восьмерка», разработанная совместно с Porsche Engineering, и 12-цилиндровый двигатель с четырьмя турбинами, выдающий 850 сил и 1000 Нм.

Оснащение лимузина подразумевает исключительно мотор V12, внедорожник получит как V8, так и 12-цилиндровый агрегат, а минивэн будет доступен с «четверкой».

До конца февраля Федеральная служба охраны получит около 16 машин. Розничные продажи автомобилей «Кортежа» начнутся в 2019 году. Стоимость составит около шести-семи миллионов рублей.

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