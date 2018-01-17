Стала известна стоимость автомобилей проекта «Кортеж»

Базовая стоимость автомобилей проекта «Кортеж» в розничной продаже составит около шести-семи миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Мы ставили перед собой задачу как индикатор стоимости — это премиальные автомобили минус 15 процентов. Такая целевая задача. Мы ориентируемся по стоимости на S-класс, либо ''семерку'' BMW с мотором V12 минус 15 процентов», – заявил Мантуров. «Мерседес» S-Class с двигателем V12 стоит минимум 12,4 миллиона рублей, а BMW – 10,6 миллиона.

Как уточняет ТАСС, розничные продажи автомобилей проекта «Кортеж» начнутся в 2019 году. Доступны также будут бронированные модификации, при этом никаких ограничений по количеству реализуемых машин в Минпромторге ставить не планируют.

По словам Мантурова, на данный момент построено 18 автомобилей. При этом до конца февраля Федеральной службе охраны передадут 16 машин.

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За текущий год будет собрано еще 70 машин «Кортежа», а в 2019-м – 200 экземпляров. Целью является ежегодный выпуск не менее 1000 автомобилей, однако на такой объем планируется выйти только после 2020 года.

Работы над проектом «Кортеж» ведутся с 2013 года. Он предполагает создание автомобилей для высших государственных лиц страны и их модификаций, которые поступят в свободную продажу. В линейку моделей войдут седан, лимузин, кроссовер, минивэн и, возможно, кабриолет.

Модели будут предлагаться с «четверкой» мощностью 250 сил, 650-сильной «восьмеркой» и 12-цилиндровым мотором с четырьмя турбинами, выдающим около 850 сил. Агрегаты смогут работать в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Публичный дебют машин «Кортежа» запланирован на май. Премьера состоится на инаугурации президента.

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