Раскрыт интерьер лимузина проекта «Кортеж»

Газета «Авторевю» опубликовала подробности об автомобилях проекта «Кортеж», которые будут рассекречены весной текущего года на инаугурации президента. В том числе, издание показало изображения интерьера и рассказало подробности о его конструкции.

У седанов «Кортежа» появится цифровая приборная панель и мультимедийная система, но без сенсорного экрана и поддержки интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto. От них решили отказаться из соображений безопасности, чтобы исключить риск утечки данных с телефона при подключении к машине. В отделке салона будет использоваться натуральное дерево, кожа Nappa и металлические вставки.

В стандартном положении спинка заднего дивана установлена под углом 27 градусов. При помощи электропривода спинку можно откинуть назад на 45 градусов. Подставки для ног не предусмотрено.

Седаны получат 200-милилметровый дорожный просвет, полный привод на базе муфты, электромотор между двигателем и трансмиссией, который работает в качестве стартера и генератора, а также допускает передвижение автомобиля исключительно на электротяге. Это должно обеспечить подвижность машины при выходе из строя основной силовой установки.

Как и предполагалось ранее, базовым мотором для семейства моделей «Кортеж» станет 600-сильная «восьмерка» 4.4 с двумя турбинами. Лимузины будут оснащаться 860-сильным двигателем V12 с четырьмя турбинами. Коробка передач – девятиступенчатый «автомат», разработанный российской фирмой КАТЕ и способный «переваривать» до 1000 Нм крутящего момента.

Так будет выглядеть базовый седан ЕМП-412300

Бронированный вариант седана будет отличаться иной подвеской, рассчитанной на массу в пять тонн, 20-дюймовыми покрышками Нижнекамского шинного завода, которые позволяют продолжить движение при простреле.

Розничные продажи седана проекта «Кортеж» начнутся в 2019-м – за этот год планируется собрать 200 машин. Ожидаемая стоимость – около шести-семи миллионов рублей. В линейку моделей, помимо седана и лимузина, войдет кроссовер, минивэн и, возможно, кабриолет.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!