Началась обкатка и сертификация моделей

Пульс

В гараж особого назначения поступили первые машины «Кортежа»

Ee6e881decd80b4a7628ddc657b51b22e0042431
18 января 2018

Первые автомобили проекта «Кортеж» поступили в гараж особого назначения (ГОН). Одна из машин — лимузин, который представят во время инаугурации президента весной текущего года. Сейчас идет обкатка автомобилей и выявление возможных дефектов, пишет РИА Новости.

Процедура тестирования и сертификации машин для ГОНа завершится в мае. Однако в распоряжение Федеральной службы охраны они поступят раньше — до конца февраля ей передадут 16 автомобилей.

Ранее стало известно о цене автомобилей проекта «Кортеж» в розничной продаже. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, их базовая стоимость составит около шести-семи миллионов рублей.

На какие иномарки похожи машины проекта «Кортеж»

Какими получились машины политической элиты России и на что они похожи

Работы над проектом «Кортеж» ведутся с 2013 года. Он предполагает создание автомобилей для высших государственных лиц страны и машин сопровождения. Ожидается, что в линейку «Кортежа» войдут седан, лимузин, кроссовер, минивэн и, возможно, кабриолет.

Машины будут оснащаться «четверкой» мощностью 245 сил, 650-сильной «восьмеркой» и двигателем V12 с четырьмя турбинами, выдающим около 850 сил. Коробка передач во всех случаях – девятиступенчатый «автомат».

В розничной продаже автомобили появятся в 2019 году.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

История проекта «Кортеж» в картинках

Как создавался лимузин для президента и каким он будет

Фото: @Kremlinpool_RIA | twitter.com
Теги:
Кортеж
Новости по теме
18 января 2018
Раскрыт 245-сильный российский турбомотор для автомобилей «Кортежа»
17 января 2018
Стала известна стоимость автомобилей проекта «Кортеж»
14 декабря 2017
Sollers займется продажей автомобилей «Кортежа»
20 ноября 2017
Начата сборка предсерийных автомобилей проекта «Кортеж»