В гараж особого назначения поступили первые машины «Кортежа»

Первые автомобили проекта «Кортеж» поступили в гараж особого назначения (ГОН). Одна из машин — лимузин, который представят во время инаугурации президента весной текущего года. Сейчас идет обкатка автомобилей и выявление возможных дефектов, пишет РИА Новости.

Процедура тестирования и сертификации машин для ГОНа завершится в мае. Однако в распоряжение Федеральной службы охраны они поступят раньше — до конца февраля ей передадут 16 автомобилей.

Ранее стало известно о цене автомобилей проекта «Кортеж» в розничной продаже. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, их базовая стоимость составит около шести-семи миллионов рублей.

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Работы над проектом «Кортеж» ведутся с 2013 года. Он предполагает создание автомобилей для высших государственных лиц страны и машин сопровождения. Ожидается, что в линейку «Кортежа» войдут седан, лимузин, кроссовер, минивэн и, возможно, кабриолет.

Машины будут оснащаться «четверкой» мощностью 245 сил, 650-сильной «восьмеркой» и двигателем V12 с четырьмя турбинами, выдающим около 850 сил. Коробка передач во всех случаях – девятиступенчатый «автомат».

В розничной продаже автомобили появятся в 2019 году.

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