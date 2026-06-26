Красный свет как в подлодке: Citroen показал концепт C3 Aircross к 400-летию ВМФ Франции

Новый концепт, созданный у 400-летию со дня основания французского флота, кардинально отличается от стандартной версии. Экстерьер выполнен в специальной ливрее, стилизованной под униформу французских моряков. Кузов окрашен в оттенок «Storm Blue» с серой крышей и красными акцентами. Для придания внедорожного характера установлены переработанные бамперы с защитными накладками, расширители колесных арок и черные 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.

В список дополнительного оснащения для Citroen C3 Aircross Marine Nationale вошли багажник на крыше, рассчитанный на снаряжение морских водолазов, противотуманные фары в стиле корабельных фонарей для передачи сигналов азбукой Морзе, а также буксировочные проушины. Завершают образ декали на дверях и стойках с символикой французского флота.