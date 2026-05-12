Опубликовано 12 мая 2026, 18:31
Кроссовер MX стал первой модель отечественного бренда Esteo

Exeed Sterra E05 выступил основой для российского Esteo MX. Российская компания «АГР Холдинг» и китайский поставщик технологий Defetoo презентовали первый автомобиль под новой российской маркой Esteo — кроссовер Esteo MX. До этого партнёры создали бренды Tenet, Tenet Plus и Jeland.
Esteo MX
Алексей Кованов

Как извучил журнал Motor, в основе Esteo MX лежит гибридный кроссовер Exeed Sterra E05 образца 2025 года. Это ближайший родственник известного россиянам Exeed TXL, который отличается оригинальным оформлением передней части кузова.

В качеатве базовой выступает модификация со 197-сильным турбомотором 1.6 TGDI (275 Нм), семиступенчатым преселективным «роботом» и передним или полным приводом.

С двухлитровым турбированным двигателем, что выдаёт 197 л.с. и 375 Нм, сочетаются только классический восьмидиапазонный «автомат» и полноприволная трансмиссия.

Производством российско-китайских кроссоверов Esteo MX заёмётся петербургский завод промышленного холдинга - это бывший конвейер концерна General Motors.

В гамму автомобилей Esteo войдут традиционные топливные модели, а также техника класса NEV, то есть гибриды и электрокары. Остальные подробности пресс-служба «АГР» обещает раскрыть позднее.

По некоторым данным, исходные автомобили предоставит приндлежащая концерну Chery марка Exeed. Во всяком случае, в базе Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) под брендом Esteo записаны Exeed LX, Exeed RX и Exeed TXL.

