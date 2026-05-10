С редкой начинкой: в продаже возник «газик» за 15 млн рублей
«Радийка» вoccтaнaвливaлаcь по тeхническoй дoкумeнтaции от завoда изготовитeля и Министерства обороны СССР, уточняет продавец, на объявление которого обратил внимание журнал Motor.
Главная ценность машины — коротковолновая радиостанция Р-104М «Кедр», выпущенная Красноярским заводом телевизоров (цех № 7). Два основных блока «Кедра» весят около 20 кг каждый. касается
Что касается ГАЗ-69, то разработку лёгкого выносливого внедорожника под условным обозначением «Труженик» начали сразу после войны. Конструктивно машина получилась традиционной.
Автомобиль более чем на половину созданный из узлов и агрегатов других «газонов», считается проходимым, ремонтопригодным и простым в экплуатации.
Приставка «Э» означает экранированное электрооборудование, которое защищает оборудование связи от помех-наводок при работе двигателя внутреннего сгорания.
