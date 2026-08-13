Кроссовер Voyah повторил трюк, исполненный Шумахером на Mercedes-Benz SLS AMG

В отличие от оригинального видео, которое до сих пор вызывает споры (ходят слухи, что за рулем SLS AMG был не Шумахер, а профессиональный каскадер), китайский производитель настаивает на подлинности своего трюка.

При этом Passions S значительно крупнее и тяжелее суперкара Mercedes, что делает задачу объективно сложнее. Для прохождения 360-градусной петли автомобилю потребовалось разогнаться до 130 км/ч и въехать на стену тоннеля под углом 16°.