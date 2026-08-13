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Опубликовано 13 августа 2026, 16:20
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Кроссовер Voyah повторил трюк, исполненный Шумахером на Mercedes-Benz SLS AMG

Китайский электрокар Voyah Passion S выполнил мёртвую петлю в закрытом тоннеле Уханя, повторив знаменитый рекламный трюк с Mercedes-Benz SLS AMG 16-летней давности. Производитель утверждает, что это первый в мире серийный автомобиль, выполнивший такой маневр без использования спецэффектов и создания особых модификаций.
Voyah Passion S
Voyah Passion S
© Voyah
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В отличие от оригинального видео, которое до сих пор вызывает споры (ходят слухи, что за рулем SLS AMG был не Шумахер, а профессиональный каскадер), китайский производитель настаивает на подлинности своего трюка.

При этом Passions S значительно крупнее и тяжелее суперкара Mercedes, что делает задачу объективно сложнее. Для прохождения 360-градусной петли автомобилю потребовалось разогнаться до 130 км/ч и въехать на стену тоннеля под углом 16°.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Voyah Passion S

© Voyah

Благодаря центробежной силе машина удержалась на потолке, при этом снижение скорости даже на 3–5 км/ч привело бы к падению. Трюк стал возможен благодаря двухмоторной системе (637 л.с., 765 Н·м).

Voyah Passion S — это премиальный среднеразмерный электрический кроссовер (FUV) от суббренда Dongfeng. Модель поступила в предпродажу в июле по цене от 309 900 юаней (3,9 млн рублей). Официальный старт продаж намечен на 15 августа.

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Источник:CarNewsChina
Автор:Алексей Кованов
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