Кроссоверы Geely оснастят полным приводом с электромотором

О скором дебюте Geely с электрическим полным приводом рассказал представитель китайской марки Эш Сатклифф в своем твиттере. По его словам, кроссовер Atlas Pro сохранит 1,5-литровую «турботройку», которая приводит в движение передние колеса, а заднюю ось будет вращать система под названием 48G BSG.

Вероятно, аббревиатура обозначает 48-вольтовый электромотор, который будет помогать кроссоверу трогаться при старте на скользком покрытии, а по конструктиву электрический полный привод Geely будет схож с системой e-Four от Toyota.