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18:29

Кроссоверы Geely оснастят полным приводом с электромотором

Марка готовится к премьере модели с новой полноприводной трансмиссией

© Geely Atlas Pro
Сергей Ильин
Китайская компания Geely внедрит на кроссоверах электрическую систему полного привода. Технологию опробуют на модели Bo Yue Pro (в России известен, как Atlas Pro). Премьера Geely Atlas Pro с электромотором, приводящим в движение заднюю ось, может состояться 26 марта.

О скором дебюте Geely с электрическим полным приводом рассказал представитель китайской марки Эш Сатклифф в своем твиттере. По его словам, кроссовер Atlas Pro сохранит 1,5-литровую «турботройку», которая приводит в движение передние колеса, а заднюю ось будет вращать система под названием 48G BSG.

Вероятно, аббревиатура обозначает 48-вольтовый электромотор, который будет помогать кроссоверу трогаться при старте на скользком покрытии, а по конструктиву электрический полный привод Geely будет схож с системой e-Four от Toyota.

Интерьер Geely Atlas Pro

На обычных Geely Atlas задняя ось подключается с помощью многодисковой электромагнитной муфты Borg Warner. Использование электромотора в приводе задней оси позволит снизить массу, уменьшить расход топлива и вредные выбросы. Однако будет ли электрическая система полного привода активна на высокой скорости не сообщается.

Первоначально Эш Сатклифф назвал дату дебюта Geely с новой системой полного привода — 26 марта. Однако спустя сутки твит был удалён, а в новом посте дата дебюта пропала, так что премьера кроссовера с умеренно-гибридной системой может быть отложена.

Компания Geely привезет обновленный кроссовер Atlas Pro в Россию в ближайшее время — новинка уже прошла сертификацию. Для нашей страны заявлен безальтернативный 177-сильный (255 Нм) 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор, который работает в связке тремя видами трансмиссий, передним или полным приводом.

Geely Atlas — самый продаваемый китайский автомобиль в России. По итогам 2019 года покупателей нашли свыше 7,5 тысячи кроссоверов. Официальное представительство Geely в России не комментирует сроки начала продаж обновленных Atlas Pro.

Источник: Китайские автомобили