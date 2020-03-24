Кроссоверы Geely оснастят полным приводом с электромотором

О скором дебюте Geely с электрическим полным приводом рассказал представитель китайской марки Эш Сатклифф в своем твиттере. По его словам, кроссовер Atlas Pro сохранит 1,5-литровую «турботройку», которая приводит в движение передние колеса, а заднюю ось будет вращать система под названием 48G BSG.
Вероятно, аббревиатура обозначает 48-вольтовый электромотор, который будет помогать кроссоверу трогаться при старте на скользком покрытии, а по конструктиву электрический полный привод Geely будет схож с системой e-Four от Toyota.
Интерьер Geely Atlas Pro
На обычных Geely Atlas задняя ось подключается с помощью многодисковой электромагнитной муфты Borg Warner. Использование электромотора в приводе задней оси позволит снизить массу, уменьшить расход топлива и вредные выбросы. Однако будет ли электрическая система полного привода активна на высокой скорости не сообщается.
Первоначально Эш Сатклифф назвал дату дебюта Geely с новой системой полного привода — 26 марта. Однако спустя сутки твит был удалён, а в новом посте дата дебюта пропала, так что премьера кроссовера с умеренно-гибридной системой может быть отложена.
Компания Geely привезет обновленный кроссовер Atlas Pro в Россию в ближайшее время — новинка уже прошла сертификацию. Для нашей страны заявлен безальтернативный 177-сильный (255 Нм) 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор, который работает в связке тремя видами трансмиссий, передним или полным приводом.
Geely Atlas — самый продаваемый китайский автомобиль в России. По итогам 2019 года покупателей нашли свыше 7,5 тысячи кроссоверов. Официальное представительство Geely в России не комментирует сроки начала продаж обновленных Atlas Pro.