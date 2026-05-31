Крупнейшего производителя мотоциклов в Европе уличили в продаже нелегальных байков

KTM поставляет внедорожные модели (например, KTM 350 EXC-F) в специально «задушенном» состоянии — мощность снижена с 51 до 15 л.с. В таком виде байк проходит регистрацию для дорог общего пользования. После продажи дилер восстанавливает полную мощность.

Представитель KTM на мотор-шоу признался, что это «немного похоже на мошенничество».

В «задушенном» состоянии двигатель работает в аварийном режиме. Дилер в Австрии сообщил, что моторы выходят из строя уже после 20 км пробега, так как не рассчитаны на такое ограничение.

Последствия для покупателей серьёзны: страховка на такие мотоциклы будет считаться недействительной. В случае аварии райдеру грозит тюремный срок.

Экологические тесты показали, что в восстановленном состоянии байки более чем вдвое превышают допустимый уровень шума, а выбросы CO сравнимы с тепловозом.

KTM в ответ заявил, что модификации делаются только по запросу клиента. При этом дилеры предупреждают покупателей, что после снятия ограничений байк становится нелегальным, но повлиять на его использование они не могут.

