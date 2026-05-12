12 мая 2026
Кубок Санкт-Петербурга по дрифту прошёл без главного фаворита
На «Игора Драйв» прошёл первый этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. 9 и 10 мая на автодроме начался летний сезон дрифта 2026 года. Кубок Санкт-Петербурга собрал дрифтеров из Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Архангельской, Мурманской областей и Республики Карелия.
© Пресс-служба автодрома «Игора драйв»
Действующий обладатель Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Александр Мезенцев не выступает в этом сезоне — чемпион сконцентрировался на тренерской работе.
В итоге, в финале встретились петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92 и дрифтер из Мурманска Артём Каневский на BMW 3-серии Е30. На домашней трассе сильнее оказался Кизин.
Заезд за третье место стал противостоянием двух дрифтеров из Санкт-Петербурга: Елисея Никитина на Toyota Altezza и Владислава Вторушина на BMW E30. Победил первый.
В командном зачете лидирует ISKRA Racing (353 очка), а три балла лидерам уступает коллектив «Есть вопросы» (350 очков). Третья позиция — у команды «КонтинентПак» (179 очков).
