В Казахстане решили бороться с «бензиновым туризмом»

Государство контролирует около 80 процентов топливного рынка страны

Власти Казахстана решили отменить предельные цены на топливо. Это решение связано с необходимостью сократить его утечку в другие страны. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров сообщил, что дешевое горючее активно закупают автомобилисты их соседних государств, создавая «переток» топлива из Казахстана. При этом государство устанавливало предельные цены на бензин и дизель для местного населения.