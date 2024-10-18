Опубликовано 18 октября 2024, 18:261 мин.
В Казахстане решили бороться с «бензиновым туризмом»Государство контролирует около 80 процентов топливного рынка страны
Власти Казахстана решили отменить предельные цены на топливо. Это решение связано с необходимостью сократить его утечку в другие страны. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров сообщил, что дешевое горючее активно закупают автомобилисты их соседних государств, создавая «переток» топлива из Казахстана. При этом государство устанавливало предельные цены на бензин и дизель для местного населения.
© Евгений Одиноков / РИА Новости
Сегодня в Казахстане установлены предельные цены на розничную продажу нефтепродуктов на АЗС. Таким образом, заправкам запрещено продавать топливо дороже той стоимости, которую озвучило правительство страны. В результате граждане соседних государств начали все чаще приезжать в Казахстан, чтобы заправить полные баки дешевым горючим.
Для борьбы с «бензиновым туризмом» власти страны решили отменить предельные цены на горючее. А поскольку около 80 процентов топливного рынка в стране контролирует государство, сделать это будет несложно.
Тем временем в России ожидают очередного подорожания бензина. Уже в следующем месяце в стране могут вырасти цены на бензин и дизель.