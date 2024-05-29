Lada можно заправлять только дорогим бензином, сказали в АвтоВАЗе

Реальная экономия при заправке 92-м бензином почти нулевая, заверяют в АвтоВАЗе, потому что расход выше. Разница с АИ-95 достигает 10 процентов на некоторых режимах. А вот с более дорогим топливом можно достичь «номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности».

При этом использование 98-го или 100-го бензина нецелесообразно: выигрыш в характеристиках незначительный. Для Vesta, однако, предусмотрена заправка топливом с октановым числом 98, но предпочтителен 95-й. Это касается и 1,6-литрового, и 1,8-литрового мотора.