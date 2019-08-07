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16:56

Немецкие дилеры заменили Lada на китайские электрокары

В шоу-румах российской марки начали продавать сити-кары ZhiDou, на очереди — вэны Joylong

© Сергей Ильин
Немецкий импортёр Lada Automobile GmbH нашёл новых партнёров: с июля в автосалонах Lada начали торговать электрическими малолитражками ZhiDou D2S, а осенью в шоу-румах появятся фургоны Joylong EW5.

Уход Lada из Европы из-за несоответствия автомобилей экологическим нормам вынудил дилеров искать новых поставщиков. О сотрудничестве Lada с китайскими производителями сообщил журнал Auto Motor und Sport.

Компания ZhiDou — дочерний бренд Geely, а электрокар D2S — дебютировавший в 2016 году двухместный городской автомобиль с запасом хода в 180 километров. Цена малыша начинается с 20 тысяч евро — за эти деньги в Германии можно приобрести максимально укомплектованный универсал Lada Vesta SW Cross.

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ZhiDou D2S

Фирма Joylong известна своими «клонами» Toyota: фургон EW5 внешне не отличается от Hiace предыдущего поколения. Заднеприводный вэн приводит в движение 136-сильный электромотор, заявленный запас хода — 325 километров. В активе грузовичка с цельнометаллическим кузовом грузоподъёмность в 1650 килограммов и почти 10 кубометров полезного объёма.

Работа немецких дилеров Lada с китайскими фирмами не повлияет на отношения с Волжским автозаводом: через несколько лет автогигант намерен вернуться в Европу с новыми моделями, адаптированными под экологические стандарты. Вероятно, что возвращение на западные рынки начнёт «Нива» нового поколения.

Источник: AMuS