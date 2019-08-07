Немецкие дилеры заменили Lada на китайские электрокары

Уход Lada из Европы из-за несоответствия автомобилей экологическим нормам вынудил дилеров искать новых поставщиков. О сотрудничестве Lada с китайскими производителями сообщил журнал Auto Motor und Sport.

Компания ZhiDou — дочерний бренд Geely, а электрокар D2S — дебютировавший в 2016 году двухместный городской автомобиль с запасом хода в 180 километров. Цена малыша начинается с 20 тысяч евро — за эти деньги в Германии можно приобрести максимально укомплектованный универсал Lada Vesta SW Cross.