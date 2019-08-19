Lada Granta получила «драйверскую» версию

За сборку Granta Drive Active отвечает ООО «Лада Спорт», которое уже впускает Vesta Sport. Однако в отличие от спортивной «Весты», новая версия «Гранты» не получила ни форсированный двигатель, ни другие настройки подвески, ни усиленные тормоза.

Отличие от стандартного седана заключается в установке иных бамперов, порогов, насадки на выхлопной трубе, спойлера, а также шин другого типоразимера (185/55 R15). Кроме того, заправлять Granta Drive Active можно бензином не ниже АИ-95. В движение автомобиль приводит 1,6-литровый «вазовский» мотор мощностью 106 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.