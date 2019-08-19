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9:54

Lada Granta получила «драйверскую» версию

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на заводскую «Гранту» в обвесе

«АвтоВАЗ» готовится к запуску продаж Lada Granta в исполнении Drive Active – такой автомобиль будет отличаться от обычной «Гранты» «спортивным» обвесом, при этом начинка останется прежней.

За сборку Granta Drive Active отвечает ООО «Лада Спорт», которое уже впускает Vesta Sport. Однако в отличие от спортивной «Весты», новая версия «Гранты» не получила ни форсированный двигатель, ни другие настройки подвески, ни усиленные тормоза.

Отличие от стандартного седана заключается в установке иных бамперов, порогов, насадки на выхлопной трубе, спойлера, а также шин другого типоразимера (185/55 R15). Кроме того, заправлять Granta Drive Active можно бензином не ниже АИ-95. В движение автомобиль приводит 1,6-литровый «вазовский» мотор мощностью 106 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость Lada Granta Drive Active пока не объявлена. Что же касается стандартной модели в кузове седан, то она стоит от 444 900 рублей за модификацию с восьмиклапанным бензиновым 87-сильным агрегатом объемом 1,6 литра и «механикой».

Ранее сообщалось, что производство Lada Granta Drive Active начнется летом этого года, а следом на конвейер должна встать Granta Sport с форсированным двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Последняя также получит дисковые задние тормоза вместо барабанных и спортивные настойки подвески.

Источник: Росстандарт