Стало известно, как продается «драйверская» Lada Granta

«Драйверская» Lada Granta продается в России с осени прошлого года. Внешне она отличается от стандартной «Гранты» красными акцентами на кузове, спойлером на крышке багажника и аэродинамическим обвесом. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, на руле – красная строчка, а приборная панель подсвечивается красным цветом. Кроме того, у Granta Drive Active более жесткая подвеска.