Lada 4x4 получит новую спецверсию. Но есть нюанс

В нижней левой части задней двери внедорожника шильдик 4х4 заменят надписью Niva Legend, говорится в публикации сообщества. Три вентиляционных отверстия, расположенные на задней стойке кузова, получат пластиковые вставки. На этом изменения заканчиваются.

Внедорожник Lada, выпускаемый с 1977 года, сменил название на 4х4 только в 2006 году, но до сих пор именуется в народе «Нивой». Тогда права на бренд Niva были переданы совместному предприятию GM-АвтоВАЗ, которое продавало единственную модель – внедорожник Chevrolet Niva. В декабре прошлого года АвтоВАЗ выкупил свою долю в предприятии и заполучил обратно права на бренд, а также на внедорожник Chevrolet, который с лета 2020 года продается под шильдиком Lada.

Однако АвтоВАЗ все же не будет полностью возвращать Lada 4x4 историческое название, сообщает «Автовзгляд» со ссылкой на представителей тольяттинской компании. Вероятно, имя Niva Legend достанется только небольшой партии внедорожников.