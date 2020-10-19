Рассекречены три модели Lada в спецверсии Black

Пока в продажу поступила лишь Lada Vesta Cross. За основу спецверсии взята комплектация Comfort, доукомплектованная «тёплыми» опциями из зимнего пакета: подогревом лобового стекла, передних сидений и руля. Внешне такая Vesta Cross отличается чёрной глянцевой крышей и корпусами внешних зеркал, особыми 17-дюймовыми колёсными дисками и чёрной обивкой в салоне, а также тонировкой задней полусферы и шильдиками Black.

Седан Vesta Cross с «механикой» предлагают за 849 900 рублей, а универсал Vesta Cross SW с той же коробкой – за 890 900 рублей. Прибавка к цене для обеих моделей по сравнению со стандартными составляет 35 000 рублей.