Рассекречены три модели Lada в спецверсии Black

Пока в продажу поступила лишь Lada Vesta Cross. За основу спецверсии взята комплектация Comfort, доукомплектованная «тёплыми» опциями из зимнего пакета: подогревом лобового стекла, передних сидений и руля. Внешне такая Vesta Cross отличается чёрной глянцевой крышей и корпусами внешних зеркал, особыми 17-дюймовыми колёсными дисками и чёрной обивкой в салоне, а также тонировкой задней полусферы и шильдиками Black.
Седан Vesta Cross с «механикой» предлагают за 849 900 рублей, а универсал Vesta Cross SW с той же коробкой – за 890 900 рублей. Прибавка к цене для обеих моделей по сравнению со стандартными составляет 35 000 рублей.
Прекращены продажи самой дорогой версии Lada 4x4
Lada
Lada XRay Cross с приставкой Black встал на конвейер в конце августа, однако стоимость такого кросс-хэтча до сих пор не объявлена. Экстерьер и салон автомобиля также дополнен чёрными элементами, диски размерностью 17 дюймов позаимствованы у исполнения Instinct, а в салоне имеется платформа «Яндекс.Авто». Ожидается, что спецверсия будет стоить дешевле Instinct, цены на который начинаются от 1 065 900 рублей.
Судя по изображению, Lada 4x4 Urban Black не получит двухцветный кузов с чёрной крышей, как у других моделей, но обзаведётся полностью чёрными колёсными дисками. На кузове появятся шильдики с наименованием спецверсии, а на задних стёклах – заводская тонировка. Потолок салона, противосолнечные козырьки и сиденья станут чёрными, в тот же цвет выкрасят блок «ЭРА-ГЛОНАСС». Когда такая «Нива» появится в продаже, пока неизвестно. Внедорожник выйдет ограниченным тиражом.
В начале октября «АвтоВАЗу» пришлось временно остановить сборку Lada 4x4 и Granta из-за нехватки комплектующих. Сообщалось, что рабочим не хватало металла для штамповки кузовных деталей.