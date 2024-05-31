АвтоВАЗ увеличил производство Lada в полтора раза

АвтоВАЗ увеличил производство Lada в полтора разаВ целом за 2024 год российский автогигант планирует выпустить полмиллиона машин
За весь прошлый год АвтоВАЗ выпустил 374 тысячи автомобилей, нарастив объем на 70 процентов по сравнению с 2022-м. Компания назвала это 10-летним рекордом, однако в этой оценке не учла выпускавшиеся до 2022 года машины Renault и Nissan.
Годом ранее, когда из-за санкций пришлось уйти в долгий простой, с конвейеров сошло порядка 220 тысяч Lada.
Согласно утвержденному плану, в 2024 году АвтоВАЗ собирается выпустить около полумиллиона машин. Из них 450 тысяч продадут на рынке, а оставшиеся 50 тысяч поставят государственным заказчикам. В числе последних, вероятно, окажется бизнес-седан Lada Aura, который пока выпускают штучно для внутренних испытаний.
Ранее АвтоВАЗ раскрыл планы на Largus, который теперь собирают в Ижевске. В нынешнем году будет выпущено около 40 тысяч экземпляров, в 2025-м — 90 тысяч. При этом на момент запуска серийного производства сообщалось, что план на 2025 год — 100 тысяч машин.