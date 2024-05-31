АвтоВАЗ увеличил производство Lada в полтора раза

За весь прошлый год АвтоВАЗ выпустил 374 тысячи автомобилей, нарастив объем на 70 процентов по сравнению с 2022-м. Компания назвала это 10-летним рекордом, однако в этой оценке не учла выпускавшиеся до 2022 года машины Renault и Nissan.

Годом ранее, когда из-за санкций пришлось уйти в долгий простой, с конвейеров сошло порядка 220 тысяч Lada.