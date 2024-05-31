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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 16:55
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АвтоВАЗ увеличил производство Lada в полтора раза

В целом за 2024 год российский автогигант планирует выпустить полмиллиона машин
Объемы выпуска Lada выросли в полтора раза на «низкой базе». С января по апрель текущего года АвтоВАЗ собрал порядка 160 тысяч автомобилей — на 66 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Максима Соколова. Продать за те же четыре месяца удалось около 137 тысяч автомобилей Lada — на 49,2 процента больше, чем годом ранее.
Производство Lada Niva Travel
Производство Lada Niva Travel
© РИА Новости
Мария Руцкая

За весь прошлый год АвтоВАЗ выпустил 374 тысячи автомобилей, нарастив объем на 70 процентов по сравнению с 2022-м. Компания назвала это 10-летним рекордом, однако в этой оценке не учла выпускавшиеся до 2022 года машины Renault и Nissan.

Годом ранее, когда из-за санкций пришлось уйти в долгий простой, с конвейеров сошло порядка 220 тысяч Lada.

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Согласно утвержденному плану, в 2024 году АвтоВАЗ собирается выпустить около полумиллиона машин. Из них 450 тысяч продадут на рынке, а оставшиеся 50 тысяч поставят государственным заказчикам. В числе последних, вероятно, окажется бизнес-седан Lada Aura, который пока выпускают штучно для внутренних испытаний.

Ранее АвтоВАЗ раскрыл планы на Largus, который теперь собирают в Ижевске. В нынешнем году будет выпущено около 40 тысяч экземпляров, в 2025-м — 90 тысяч. При этом на момент запуска серийного производства сообщалось, что план на 2025 год — 100 тысяч машин.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#АвтоВАЗ
#Россия
#Lada
#Автопром
#Производство