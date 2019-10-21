«АвтоВАЗ» будет продавать спортивные аксессуары для Lada

Что касается упомянутой Lada Vesta Sport, то «заряженный» седан появился на рынке 31 января этого года со стартовым ценником в 1 009 900 рублей. Эта модель стала единственной в линейке, начальная стоимость которой составляет более миллиона рублей.

Такой автомобиль отличается от стандартной Vesta аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей, 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными покрышками, спортивными креслами, рулем с отделкой перфорированной кожей. Но главное новшество – форсированный до 145 лошадиных сил двигатель объемом 1,8 литра, который сочетается с пятиступенчатой «механикой». С нуля до «сотни» спортивный седан разгоняется за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 193 километра в час.