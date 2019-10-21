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10:08

«АвтоВАЗ» будет продавать спортивные аксессуары для Lada

Автопроизводитель зарегистрировал товарный знак Lada Sport Line, под которым на рынке появятся фирменные детали

Lada Vesta Sport
В открытой базе Роспатента обнаружили заявку на регистрацию товарного знака Lada Sport Line, под которым планируется продавать аксессуары, запасные части и автомобили. Одновременно появилось и эмблема, выполненная в фирменной стилистике бренда.

По одной из версий, речь идет о выпуске стайлинг-пакетов и аксессуаров под этим названием для моделей Lada. Однако не исключено, что под именем Lada Sport Line в продажу поступит «спортивная» Vesta, отличная от Vesta Sport: в техническом плане это будет стандартная модель, однако со спортивным оформлением экстерьера и интерьера.

Зарегистрированный логотип Lada Sport Line

Что касается упомянутой Lada Vesta Sport, то «заряженный» седан появился на рынке 31 января этого года со стартовым ценником в 1 009 900 рублей. Эта модель стала единственной в линейке, начальная стоимость которой составляет более миллиона рублей.

Такой автомобиль отличается от стандартной Vesta аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей, 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными покрышками, спортивными креслами, рулем с отделкой перфорированной кожей. Но главное новшество – форсированный до 145 лошадиных сил двигатель объемом 1,8 литра, который сочетается с пятиступенчатой «механикой». С нуля до «сотни» спортивный седан разгоняется за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 193 километра в час.

Иная участь постигла модель Granta, которой также прочили спортивную модификацию. В середине сентября 2019 года стало известно о том, что «АвтоВАЗ» закрыл проект Lada Granta Sport с форсированным двигателем из-за невысокого спроса на такой автомобиль. Вместе с тем, недавно продуктовую линейку марки пополнила «Гранта» в исполнении Drive Active. Она оснащается подвеской от Lada Sport, аэродинамическим обвесом, спортивными креслами, стандартным 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и стоит от 629 900 рублей.

Источник: Роспатент