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12:07

Панель приборов для Lada Vesta в стиле Porsche: названа цена

Предусмотрены два варианта оформления – спортивный с тахометром по центру и классический

Московская фирма, которая выпускает альтернативные приборные панели для автомобилей, озвучила стоимость своей новинки — щитков для Lada Vesta, оформленных в той же стилистике, что и на моделях Porsche. На выбор предложены два варианта исполнения – спортивный за 5,8 тысячи рублей и классический за 4,5 тысячи.

Под «в стиле Porsche» тюнеры подразумевают белую разметку шкал приборов с красными стрелками. Спортивная версия отличается от классической расположенным по центру тахометром; в стоимость включена установка новой приборной шкалы, замена стрелок и подсветки для них.

Видео: АМС-Аметист

В начале сентября стало известно о том, что научно-технический центр «АвтоВАЗа» создал первый макет рестайлинговой Lada Vesta с новым дизайном – модернизация затронет в том числе и панель приборов. Однако ждать появления обновленного седана на дорогах в обозримом будущем не стоит, так как он поступит в продажу к 2023 года.

Зато в ближайшее время на рынке появится новая модификация Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил. Пока же Lada Vesta доступна в России с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» и вазовскими моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Цены стартуют с отметки 606 900 рублей.