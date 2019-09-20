Панель приборов для Lada Vesta в стиле Porsche: названа цена

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В начале сентября стало известно о том, что научно-технический центр «АвтоВАЗа» создал первый макет рестайлинговой Lada Vesta с новым дизайном – модернизация затронет в том числе и панель приборов. Однако ждать появления обновленного седана на дорогах в обозримом будущем не стоит, так как он поступит в продажу к 2023 года.

Зато в ближайшее время на рынке появится новая модификация Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил. Пока же Lada Vesta доступна в России с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» и вазовскими моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Цены стартуют с отметки 606 900 рублей.