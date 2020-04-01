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11:13

Завод Lamborghini начал выпускать медицинские маски

Компания переоборудовала помещения в Сант-Агата-Болоньезе

Алексей Носаченко
Компания Lamborghini переоборудовала производственные помещения на заводе в Сант-Агата-Болоньезе под выпуск медицинских масок и лицевых щитков из плексигласа. Их передадут крупнейшей больнице Италии — госпиталю Сант’Орсола-Мальпиги в Болонье.

На производство масок переведен весь персонал отдела, занимающегося обшивкой интерьеров и персонализацией суперкаров, сообщает пресс-служба Lamborghini. Количество сотрудников позволяет компании изготавливать по тысяче масок и 200 щитков в день. Причем последние печатают на 3D-принтерах расположенного там же опытно-конструкторского бюро. Перед тем как маски поступят в клинику, они пройдут сертификацию в Департаменте медико-хирургических наук Италии.

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Впрочем, Lamborghini — не единственная компания, которая бросила все свои силы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Медперсоналу различных стран помогают крупные автопроизводители и даже команды Формулы-1. Например, накануне стало известно, что мотористы Mercedes-AMG Petronas за 100 часов разработали прототип устройства, которое поможет пациентам с коронавирусной инфекцией нормально дышать.

Свой вклад в борьбу с пандемий COVID-19 внес и Mercedes-Benz — компания решила предоставить медицинским организациям доступ к промышленным 3D-принтерам и помочь с печатью необходимых компонентов оборудования. А владеющий Ferrari холдинг Exor закупил аппараты искусственной вентиляции легких и выделил под нужды экстренных служб парк из 300 автомобилей концерна FCA.