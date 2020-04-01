Завод Lamborghini начал выпускать медицинские маски

На производство масок переведен весь персонал отдела, занимающегося обшивкой интерьеров и персонализацией суперкаров, сообщает пресс-служба Lamborghini. Количество сотрудников позволяет компании изготавливать по тысяче масок и 200 щитков в день. Причем последние печатают на 3D-принтерах расположенного там же опытно-конструкторского бюро. Перед тем как маски поступят в клинику, они пройдут сертификацию в Департаменте медико-хирургических наук Италии.