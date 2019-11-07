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12:12

Lamborghini синтезировала новый материал для супербатарей будущего

Компания отчиталась о первых результатах сотрудничества с MIT

Компания Lamborghini и Массачусетский технологический институт (MIT) запатентовали новый материал, который позволит в два раза повысить емкость ионисторов (суперконденсаторов), использующихся в гибридных силовых установках итальянских суперкаров. По технологичности такие устройства превзойдут всё, что сейчас доступно на рынке.

Три года назад Lamborghini присоединилась к программе MIT-Italy и начала сотрудничество с кафедрами химии и машиностроения. Результатом одного из двух запущенных исследовательских проектов стал успешный синтез нового материала, основанного на концепции металл-органических каркасных структур. Материалы этого семейства обладают большей удельной площадью поверхности, подверженной электрическому заряду, что в перспективе может в два раза увеличить плотность хранения энергии в ионисторах.

Второй проект еще более амбициозен. Он реализуется вместе с кафедрой машиностроения MIT и направлен на создание принципиально иных форм тяговых батарей. Результатом работы команды исследователей станет производство прототипа аккумулятора с высокой геометрической адаптивностью и конструктивной прочностью, что позволит интегрировать его в силовую структуру кузова, как это предлагал концепт Lamborghini Terzo Millennio.

Первым автомобилем Lamborghini, в котором используется суперконденсатор, стал супергибрид Sián. Ионистор работает под напряжением 48 вольт, он в три раза мощнее, чем литий-ионный аккумулятор аналогичного размера. На скоростях до 130 километров в час суперконденсатор питает мотор током с пиковым значением 600 ампер и полностью заряжается при каждом торможении.