Lamborghini синтезировала новый материал для супербатарей будущего

Три года назад Lamborghini присоединилась к программе MIT-Italy и начала сотрудничество с кафедрами химии и машиностроения. Результатом одного из двух запущенных исследовательских проектов стал успешный синтез нового материала, основанного на концепции металл-органических каркасных структур. Материалы этого семейства обладают большей удельной площадью поверхности, подверженной электрическому заряду, что в перспективе может в два раза увеличить плотность хранения энергии в ионисторах.

Второй проект еще более амбициозен. Он реализуется вместе с кафедрой машиностроения MIT и направлен на создание принципиально иных форм тяговых батарей. Результатом работы команды исследователей станет производство прототипа аккумулятора с высокой геометрической адаптивностью и конструктивной прочностью, что позволит интегрировать его в силовую структуру кузова, как это предлагал концепт Lamborghini Terzo Millennio.