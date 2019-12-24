Lamborghini увеличит производство Urus в угоду российским клиентам

Босс Lamborghini рассказал, что в среднем время ожидания Urus составляет девять месяцев, Huracan приходит к клиентам через полгода, а заявки на Aventador S обрабатывают около года. Эти сроки считаются нормальными, и компания не стремится их пересматривать.

На российском рынке фирма из Сант-Агата-Болоньезе столкнулась с резким ростом продаж: в 2019-м в нашей стране будет реализовано 126 машин, в два раза больше, чем годом ранее. Доменикали признал, что спрос на кроссоверы в России «превысил ожидания». По этой причине предоплаченные «Урусы» пока придётся ждать дольше: тираж распродан на год вперёд.