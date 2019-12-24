Lamborghini увеличит производство Urus в угоду российским клиентам

Босс Lamborghini рассказал, что в среднем время ожидания Urus составляет девять месяцев, Huracan приходит к клиентам через полгода, а заявки на Aventador S обрабатывают около года. Эти сроки считаются нормальными, и компания не стремится их пересматривать.
На российском рынке фирма из Сант-Агата-Болоньезе столкнулась с резким ростом продаж: в 2019-м в нашей стране будет реализовано 126 машин, в два раза больше, чем годом ранее. Доменикали признал, что спрос на кроссоверы в России «превысил ожидания». По этой причине предоплаченные «Урусы» пока придётся ждать дольше: тираж распродан на год вперёд.
Lamborghini Urus ST-X Concept
Впрочем, это не мешает «Ламборгини» работать над бензоэлектрической версией Urus с мотором V8, которая станет самой мощной в линейке итальянских кроссоверов. Глава Lamborghini дал понять, что инженеры занимаются доводкой гибридной силовой установки и стремятся минимализировать влияние тяжёлой электрической надстройки на ездовой характер вседорожника.
Проект создания четырёхместного «Гран Туризмо», который станет четвёртой моделью Lamborghini, поставлен на паузу: дизайнеры определились с внешностью спорткара, однако ясности по поводу шасси нет. В течение пяти лет топ-менеджмент группы Volkswagen определится с технической начинкой модели, причём не исключено, что новинка станет первым «чистым» электрокаром марки.
По оценке Доменикали, в 2019 году Lamborghini увеличит продажи на 42 процента и сможет реализовать рекордные 8200 автомобилей. План на 2020 год — 8500 штук, причём в итальянской компании надеются не только на продажи новых машин, но на обслуживание и ремонт: по данным фирмы, в среднем владельцы Urus проезжают ежегодно 15 тысяч километров, владельцы Huracan — 6,5 тысячи километров, а обладатели Aventador — 4 тысячи километров.
Для нашего рынка самой «горячей» новинкой является Lamborghini Huracan EVO — первые купе появились на российских дорогах два месяца назад. Стартовая цена такого гиперкара — 16,5 миллиона рублей.