Lamborghini готовит первую «цифровую» модель

Вероятно, на тизере показана задняя часть виртуального прототипа. Если это действительно так, то суперкар получит очень тонкие светодиодные полоски фонарей, которые вместе образуют литеру Y — этот мотив обыгрывается в том числе на гибриде Sián.
Премьера «цифрового» Lamborghini состоится в рамках мирового финала виртуального чемпионата FIA GT.
Месяц назад компания Jaguar представила свой электрический суперкар для гоночного симулятора Gran Turismo. По задумке создателей модель весит 1400 килограммов, а в движение ее приводят три электромотора суммарной мощностью 1020 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента.
А год назад свой виртуальный гиперкар показала компания из Австралии Holden. Двухдверка получила название Time Attack Concept, а в моторном отсеке «расположили» 1360-сильный мотор с 3240 Нм момента, который позволит автомобилю «выстреливать» с места до 100 километров в час всего за 1,25 секунды.