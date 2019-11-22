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9:03

Lamborghini готовит первую «цифровую» модель

Официальный дебют состоится 24 ноября

Компания Lamborghini опубликовал первый тизер виртуального суперкара для симулятора Gran Turismo. Из ролика пока сложно сказать, как будет выглядеть модель, но в то же время марка раскрыла дату премьеры — 24 ноября.

Вероятно, на тизере показана задняя часть виртуального прототипа. Если это действительно так, то суперкар получит очень тонкие светодиодные полоски фонарей, которые вместе образуют литеру Y — этот мотив обыгрывается в том числе на гибриде Sián.

Премьера «цифрового» Lamborghini состоится в рамках мирового финала виртуального чемпионата FIA GT.

Месяц назад компания Jaguar представила свой электрический суперкар для гоночного симулятора Gran Turismo. По задумке создателей модель весит 1400 килограммов, а в движение ее приводят три электромотора суммарной мощностью 1020 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента.

А год назад свой виртуальный гиперкар показала компания из Австралии Holden. Двухдверка получила название Time Attack Concept, а в моторном отсеке «расположили» 1360-сильный мотор с 3240 Нм момента, который позволит автомобилю «выстреливать» с места до 100 километров в час всего за 1,25 секунды.