Lamborghini готовит первую «цифровую» модель

Месяц назад компания Jaguar представила свой электрический суперкар для гоночного симулятора Gran Turismo. По задумке создателей модель весит 1400 килограммов, а в движение ее приводят три электромотора суммарной мощностью 1020 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента.

А год назад свой виртуальный гиперкар показала компания из Австралии Holden. Двухдверка получила название Time Attack Concept, а в моторном отсеке «расположили» 1360-сильный мотор с 3240 Нм момента, который позволит автомобилю «выстреливать» с места до 100 километров в час всего за 1,25 секунды.