Появились подробности о кроссовере на замену Mitsubishi Lancer

Компания Mitsubishi Motors не собирается отказываться от выпуска модели под названием Lancer. Преемником семейства, которое состояло из седана и хэтчбека, станет кроссовер. Об этом со ссылкой на руководство японского автопроизводителя сообщает Auto Express.

Предполагается, что Lancer останется часть C-сегмента, а в его основу ляжет одна из версий модульной платформы альянса Renault-Nissan – CMF. Никаких технических подробностей о «Лансере» следующего поколения том-менеджмент не привел. Ожидается, что модель может получить гибридную силовую установку и версии с полным приводом.

Шеф-дизайнер Mitsubishi Motors Тсунехиро Кунимото отметил, что стилистически Lancer следующего поколения будет похож на прототип e-Evolution, дебютировавший в октябре 2017 года на моторшоу в Токио.

Этот концепт-кар автопроизводитель называет идеологическим преемником Lancer Evolution. Прототип оснастили тремя электрическими двигателями, системой полного привода с функцией контроля вектора тяги, а также искусственным интеллектом, который поможет водителю улучшить свои навыки.

Седан Mitsubishi Lancer текущего поколения на российском рынке больше не продается.