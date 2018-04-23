Вседорожник Lancer построят на платформе альянса Renault-Nissan

Пульс

Появились подробности о кроссовере на замену Mitsubishi Lancer

080f1333d7b54be91353ba65d0f7ef9344411791
23 апреля 2018

Компания Mitsubishi Motors не собирается отказываться от выпуска модели под названием Lancer. Преемником семейства, которое состояло из седана и хэтчбека, станет кроссовер. Об этом со ссылкой на руководство японского автопроизводителя сообщает Auto Express.

[Прощаемся с Mitsubishi Lancer Evolution](https://motor.ru/testdrives/mitsubishievo.htm)

Прощаемся с Mitsubishi Lancer Evolution

Предполагается, что Lancer останется часть C-сегмента, а в его основу ляжет одна из версий модульной платформы альянса Renault-Nissan – CMF. Никаких технических подробностей о «Лансере» следующего поколения том-менеджмент не привел. Ожидается, что модель может получить гибридную силовую установку и версии с полным приводом.

Шеф-дизайнер Mitsubishi Motors Тсунехиро Кунимото отметил, что стилистически Lancer следующего поколения будет похож на прототип e-Evolution, дебютировавший в октябре 2017 года на моторшоу в Токио.

[Во что переродится легендарный Mitsubishi Lancer Evolution](https://motor.ru/lab/evolution.htm)

Во что переродится легендарный Mitsubishi Lancer Evolution

Этот концепт-кар автопроизводитель называет идеологическим преемником Lancer Evolution. Прототип оснастили тремя электрическими двигателями, системой полного привода с функцией контроля вектора тяги, а также искусственным интеллектом, который поможет водителю улучшить свои навыки.

Седан Mitsubishi Lancer текущего поколения на российском рынке больше не продается.

6 моделей Mitsubishi, по которым мы скучаем

Ностальгический гид по спортивным автомобилям Mitsubishi Motors

Теги:
MitsubishiLancer
Новости по теме
9 апреля 2018
В России отремонтируют почти 5 000 «Лансеров»
20 февраля 2018
Тюнер сделал очень роскошный Mitsubishi Lancer, который внешне совсем не крутой
25 октября 2017
Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
20 сентября 2017
Mitsubishi показала первое изображение наследника Lancer Evolution
17 августа 2017
В моторе Lancer Evo нашли головку ключа с завода