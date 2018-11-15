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15:35

В Mitsubishi рассказали о будущем моделей Mirage и Lancer

Преемник Lancer переедет на платформу альянса Renault-Nissan

Операционный директор Тревор Манн и вице-президент по продуктовой линейке Mitsubishi Motors Corporation Винсент Коби пролили свет на будущее моделей Mirage и Lancer. Как и предполагалось, машины переедут на платформы альянса Renault-Nissan и будут позиционироваться как легковые автомобили. Вопреки ожиданиям, превращать преемника Lancer в кроссовер в компании не планируют.

В разговоре с журналистами во время презентации обновленного L200 Манн рассказал, что компания разрабатывает долгосрочный продуктовый план: изучает рынок и выбирает наиболее прибыльные для себя сегменты. По словам Манна, рост популярности кроссоверов сложно не заметить, но маленькие хэтчбеки и среднеразмерные седаны по-прежнему популярны в станах АСЕАН, Китае и Соединенных Штатах.

По прогнозам Mitsubishi, через пять лет продажи таких автомобилей все еще будут составлять 40-50 миллионов в год. Поэтому компания рассматривает возможность выпуска легковых моделей (седанов и хэтчбеков), выполняющих роль «точки входа» для новых клиентов марки. Именно эта функция отведена преемникам Mirage и Lancer.

Пока известно, что обе машины хотят построить на модульных платформах альянса: CMF-B для Mirage и, вероятно, CMF-С для Lancer. Подробностей пока нет, но над младшим Mirage работа уже ведется, правда, решение относительно «тележки» еще не принято.

Что касается Lancer, то в апреле текущего года Манн подтвердил, что преемником модели станет компактный хэтчбек с дизайном кроссовера: некая универсальная машина, которая сможет конкурировать и с Ford Focus, и с Toyota CH-R. «Новый тип» хэтчбека выполнят в стиле концепт-кара e-Evolution 2017 года.

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