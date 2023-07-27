АвтоВАЗ выпустит пробную партию Lada LargusМодель вернут на конвейер спустя более года с момента остановки производства
Компания АвтоВАЗ выпустит пробную партию Lada Largus в сентябре. С конвейера завода в Тольятти сойдут в общей сложности 600 фургонов и универсалов, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте со ссылкой на инсайдеров. Все автомобили соберут в течение одной недели. Когда стартует полноценная сборка Largus, который не выпускают с прошлого года, пока неясно. Ранее АвтоВАЗ обещал вернуть модель на французской платформе в начале осени 2023 года.
Источники называют выпуск партии из шести сотен Lada Largus «демонстрацией своей готовности» к производству. Полностью сборку Ларгусов удастся восстановить только при условии готовности поставщиков отгружать необходимые комплектующие в ровном темпе, добавляют они.
Largus станет пятой моделью Lada, выпускаемой в Тольятти на сегодняшний день. Помимо него это Granta, Niva Legend и Travel, а также Vesta NG, производство которой стартовало минувшей весной. С ней Largus разделит линию, мощность которой нарастят до 60 машин в час: 40 Vesta и 20 Largus.
Производство Largus долго не удавалось возобновить из-за специфики платформы: низкая локализация автомобиля на зарубежной архитектуре B0 вылилась в проблемы со сборочными деталями. В мае нынешнего года дилеры Lada сообщили, что распродали последние грузовые и пассажирские Ларгусы.
Помимо возвращения обычного Largus, в планах АвтоВАЗа — запуск электрической версии на заводе в Ижевске, а также установка автоматической трансмиссии. И то, и другое намечено на 2024 год.