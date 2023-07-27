АвтоВАЗ выпустит пробную партию Lada Largus

Источники называют выпуск партии из шести сотен Lada Largus «демонстрацией своей готовности» к производству. Полностью сборку Ларгусов удастся восстановить только при условии готовности поставщиков отгружать необходимые комплектующие в ровном темпе, добавляют они.

Largus станет пятой моделью Lada, выпускаемой в Тольятти на сегодняшний день. Помимо него это Granta, Niva Legend и Travel, а также Vesta NG, производство которой стартовало минувшей весной. С ней Largus разделит линию, мощность которой нарастят до 60 машин в час: 40 Vesta и 20 Largus.