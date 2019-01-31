Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Судя по изображению, новая «Легаси» получит большой вертикальный экран мультимедийного комплекса. Он визуально разделен на три части: сверху отображается работа аудиосистемы, посередине находятся виртуальные кнопки с доступом ко всем основным функциям, а внизу – климат-контроль.
При этом сохранены многие физические кнопки, например, ручка громкости, клавиши температуры климата или включения обогрева заднего стекла.
Как изменится техническая начинка модели, пока не уточняется. Возможно, седан получит новый 2,4-литровый турбированный оппозитник, выдающий 264 силы (374 Нм) и работающий в паре с вариатором. Такой агрегат сейчас ставится на пятиметровый вседорожник Subaru Ascent.
Последний раз модель Legacy пережила обновление в 2017 году. Тогда автомобилю подправили внешность, освежили интерьер, улучшили шумоизоляцию, добавили мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также набор систем помощи водителю EyeSight с адаптивным круиз-контролем.
В середине прошлого года седан вернулся на российский рынок. Legacy предлагается только со 175-сильным четырехцилиндровым атмосферником объемом 2,5 литра, полным приводом и вариатором. Цены на четырехдверку начинаются от 2 219 000 рублей.