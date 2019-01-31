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19:09

Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Компания опубликовала первый тизер модели следующего поколения

© Subaru Legacy текущего поколения
Компания Subaru опубликовала первый тизер седана Legacy нового поколения. Премьера автомобиля состоится 7 февраля на моторшоу в Чикаго.

Судя по изображению, новая «Легаси» получит большой вертикальный экран мультимедийного комплекса. Он визуально разделен на три части: сверху отображается работа аудиосистемы, посередине находятся виртуальные кнопки с доступом ко всем основным функциям, а внизу – климат-контроль.

При этом сохранены многие физические кнопки, например, ручка громкости, клавиши температуры климата или включения обогрева заднего стекла.

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Как изменится техническая начинка модели, пока не уточняется. Возможно, седан получит новый 2,4-литровый турбированный оппозитник, выдающий 264 силы (374 Нм) и работающий в паре с вариатором. Такой агрегат сейчас ставится на пятиметровый вседорожник Subaru Ascent.

Последний раз модель Legacy пережила обновление в 2017 году. Тогда автомобилю подправили внешность, освежили интерьер, улучшили шумоизоляцию, добавили мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также набор систем помощи водителю EyeSight с адаптивным круиз-контролем.

Интерьер Subaru Legacy текущего поколения

В середине прошлого года седан вернулся на российский рынок. Legacy предлагается только со 175-сильным четырехцилиндровым атмосферником объемом 2,5 литра, полным приводом и вариатором. Цены на четырехдверку начинаются от 2 219 000 рублей.

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