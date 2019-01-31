Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Как изменится техническая начинка модели, пока не уточняется. Возможно, седан получит новый 2,4-литровый турбированный оппозитник, выдающий 264 силы (374 Нм) и работающий в паре с вариатором. Такой агрегат сейчас ставится на пятиметровый вседорожник Subaru Ascent.

Последний раз модель Legacy пережила обновление в 2017 году. Тогда автомобилю подправили внешность, освежили интерьер, улучшили шумоизоляцию, добавили мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также набор систем помощи водителю EyeSight с адаптивным круиз-контролем.