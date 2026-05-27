Легендарный итальянский автобренд Itala возродили спустя 100 лет

Первой новинкой под воскресшим именем стала модель Itala 35 — компактный кроссовер, который, по данным Carscoops, является глубоко перелицованным вариантом китайского GAC Trumpchi GS3. Презентация автомобиля прошла еще в начале месяца в Национальном автомобильном музее в Турине.

Дизайнеры Italdesign под руководством Кристиано Фраккьи полностью переработали все пластиковые детали: бамперы, капот, крышку багажника и спойлер. При этом головная оптика осталась штатной (от GS3), но была интегрирована в новую фирменную стилистику.

Результат — крупная решетка радиатора в стиле SEAT, вытянутые фары, утопленные дверные ручки, угловатая задняя стойка и пластиковый обвес по периметру кузова. В салоне — плоский руль, два цифровых дисплея, минималистичный рычаг КПП и тканевая обшивка панели.

Под итальянской «одеждой» скрывается техническая начинка от донора: 1.5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 270 Нм в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 с., максимальная скорость — 190 км/ч, а расход топлива заявлен на уровне 6,8 л/100 км в смешанном цикле.

Габариты Itala 35: длина 4410 мм, ширина 1850 мм, высота 1600 мм, колесная база — 2650 мм. Объем багажника варьируется от 341 до 1271 л.

Продажи новинки в Италии стартуют в сентябре 2026 года по цене от € 35 000 (около $ 40 700). Также в планах — выпуск пяти- и семиместных моделей Itala 56 и Itala 61.

