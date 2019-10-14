Видео: краш-тест Bugatti Chiron и Porsche 911 GT3 RS из Lego

Цель эксперимента — создать и протестировать комплекс виртуальной симуляции краш-тестов, который позволит в будущем отказаться от физических испытаний. В 2017 году ADAC уже разбивал Porsche 911 GT3 RS, который состоит из 2700 отдельных элементов. Сейчас же компанию ему составил Chiron — в нем 3599 деталей. Этот конструктор вышел в 2018 году. В России он стоит более 30 тысяч рублей.