Всех победителей «24 часов Ле-Мана» показали в одном видеоролике

Сайт Budget Direct Car Insurance собрал всех победителей марафона «24 часа Ле-Мана» в одном видеоролике. Показаны сами машины, их названия, год участия в гонке и двигатель, которым они были оснащены. Кроме того, изображения автомобилей можно распечатать в виде большого плаката.

Первая гонка в «Ле-Мане» состоялась в 1923 году – тогда победителем стал Chenard & Walker Sport, оснащенный трехлитровой «четверкой». До 1952 года марафон выигрывали только открытые автомобиль, пока на первом месте не оказался Mercedes-Benz 300SL. Гонки не проводились с 1939 по 1949 год.

Большую часть побед в этой гонке одерживали европейские бренды. Исключениями стали лишь Ford в 1960-х, Mazda в 1991-м и Toyota в 2018-м. Наибольшее количество побед у компании Porsche – девятнадцать. На втором месте – Audi с 13 победами.

Видео с сайта Budget Direct Car Insurance

В этом году первое место в категории LMP1 заняла «Тойота». В классе LMP2 первым стал экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы. Однако вскоре российская команда была дисквалифицирована за нарушения техправил.