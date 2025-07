Lexus свернет производство сразу нескольких моделей

В ноябре 2025 года с производства снимут IS 500, IS 350, IS 300h (AWD), IS 300, RC 350, RC 300h и RC 300, сообщает Lexus. При этом некоторые пакеты оборудования могут оказаться недоступны еще до срока. В строю в Японии останется только заднеприводный IS 300h.