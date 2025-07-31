Lexus свернет производство сразу нескольких моделей

Решение избавиться от устаревших моделей неудивительно: IS и RC были выпущены больше 10 лет назад, IS в последний раз обновился в 2020 году, а RC — в 2018-м. IS, по слухам, получит новое поколение в 2026 году, и в гамме ожидаются как электрическая, так и гибридная установки. RC же могут заменить премиальным бензин-электрическим купе, которое одновременно станет преемником LC. Последнему тоже прочат конец, но чуть позже — в 2026 году.