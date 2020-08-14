Lexus придумал название для нового электрокара

Еще одну подсказку о будущей модели дает буква R: в модельном ряде Lexus она содержится в названиях кроссовера RX и купе RC. Возможно, новинка будет представлять собой купеобразный электрокроссовер, базой для которого станет концепт Lexus LF-30.

Беспилотный Lexus LF-30 был представлен на автосалоне в Токио в октябре минувшего года. Электрический шоу-кар получил кузов длиной более пяти метров, необычный экстерьер с гигантскими воздухозаборниками и двери типа «крылья чайки», открывающиеся вверх. В салоне концепта установили несколько дисплеев, панорамную крышу, которая также служит сенсорным экраном, и складной руль – для удобства его можно убирать при включенном автопилоте.