Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль

По словам Клаудии, в процессе создании татуировок на автомобиле есть что-то общее с нанесением рисунков на тело человека. Однако в этом проекте ей пришлось больше внимания уделять тому, как меняется форма кузова при переходе от одной части машины к другой.

Кроссовер задуман как трибьют мастерам такуми, навыки которых Lexus использует в работе над своими моделями, и не предназначен для продажи. Тем не менее в компании прикинули стоимость проекта и оценили его в 120 000 фунтов стерлингов, то есть в 11,3 миллиона рублей.