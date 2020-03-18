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16:54

Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль

Кроссовер UX украсили традиционным для Японии узором в виде карпов кои

Алексей Носаченко
Компания Lexus и известный лондонский тату-мастер Клаудия Де Сабе представили первый в мире татуированный автомобиль. Им стал субкомпактный кроссовер UX, на кузов которого нанесли традиционный для японской культуры рисунок в виде карпов кои.

Проработка деталей и само нанесение «татуировок» — от первоначальных эскизов до финальных штрихов сусальным золотом — заняли около полугода. В качестве холста Клаудия использовала кроссовер белого цвета, на кузове которого с помощью специального сверла она сначала создала основной узор. Затем художница вручную разукрасила автомобиль, добавив для глубины штрихи из сусального золота, и покрыла всё прозрачным лаком. Выбранный мотив рисунка — карпы кои, в японской культуре символизирующие удачу и настойчивость в достижении целей.

По словам Клаудии, в процессе создании татуировок на автомобиле есть что-то общее с нанесением рисунков на тело человека. Однако в этом проекте ей пришлось больше внимания уделять тому, как меняется форма кузова при переходе от одной части машины к другой.

Кроссовер задуман как трибьют мастерам такуми, навыки которых Lexus использует в работе над своими моделями, и не предназначен для продажи. Тем не менее в компании прикинули стоимость проекта и оценили его в 120 000 фунтов стерлингов, то есть в 11,3 миллиона рублей.

Обычный Lexus UX в России стоит от 1 950 000 рублей. Покупателям предлагается бензиновая двухлитровая версия UX 200 и гибрид UX 250h с электрическим полным приводом.