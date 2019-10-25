Lexus готовит электрический кроссовер на базе UX

Официальной информации о технической начинке кроссовера пока нет. Ожидается, что запас хода у новинки будет на уровне 400-500 километров, а по габаритам она будет сопоставима с Lexus UX, который послужит основой для электромобиля.
На открывшемся на днях автосалоне в Токио японский автопроизводитель продемонстрировал футуристичный концептуальный беспилотник LF-30 Electrified с электрической установкой и схожим запасом хода – 500 километров. В движение его приводят четыре мотор-колеса суммарной мощностью 544 лошадиных сил, однако на серийном автомобиле такое решение вряд ли будет применено.
Согласно планам Lexus, в течение следующих пяти лет на рынок выйдут пять электрических моделей в различных сегментах. Кроме того, в сентябре стало известно о возможном запуске производства самолетов под японской маркой. Если это произойдет, то бренд будет присутствовать не только на земле (автомобили) и воде (яхты), но и в воздухе.