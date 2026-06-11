Lincoln показал кабинку для «перезагрузки», напоминающую уличный туалет

Внешне конструкция напоминает ультра-роскошный передвижной туалет. Капсула создана дизайн-командой Lincoln. Её кузов окрашен в двухцветную гамму Sunrise Copper и White Platinum, есть вертикальные окна и крупная символика бренда. Главное внутри — кресло 30-Way Perfect Position от модели Navigator, обшитое кожей Warm Horizon с массажем.

Также внутри установлены диффузор ароматов (с запахами бренда, такими как Cloud Balsam и Mystic Forest), аудиосистема Revel, дисплей, имитирующий 48-дюймовый экран из Nautilus и Navigator, а также система ambient-подсветки с датчиком движения. Посетитель может выбрать одну из пяти программ Rejuvenate на 5 или 10 минут. Эта функция использует аудиосистему, системы отопления и охлаждения, экраны и ароматизатор для улучшения настроения.

Lincoln признаёт, что лишь около трети владельцев Nautilus и Navigator «часто» пользуются функцией Rejuvenate. Инсталляция будет работать с 12 по 14 июня в Нью-Йорке в парке The High Line в рамках празднования Всемирного дня здоровья.

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