Британской Lister предложили заняться постройкой трехдверного Range Rover

По данным Autocar, глава Lister Лоуренс Уиттейкер назвал предложение «заманчивым», но считает, что основное внимание компания должна уделить выпуску новых продуктов. Речь идет о спорткаре New Knobby — современной версии культового спидстера Knobbly из 50-х.

Ранее о постройке трехдверного Range Rover заявила лондонская дизайн-студия Niels van Roij Design. Ее специалисты уже начали сборку первого экземпляра внедорожника, который получит другую решетку радиатора и элементы декора в стиле серийного Range Rover SV Coupe с шильдиками Niels van Roij Design.