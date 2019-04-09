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11:17

Британской Lister предложили заняться постройкой трехдверного Range Rover

JLR хочет продать фирме производственное оборудование для постройки модели

Range Rover SV Coupe
Британская Lister Motor Co., специализирующаяся на постройке ретроспорткаров, получила предложение от Jaguar Land Rover о продаже производственного оборудования для постройки трехдверного Range Rover. Ультрароскошный Range Rover SV Coupe собирались выпустить тиражом 999 экземпляров, но из-за рекордных убытков от него решили отказаться.
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По данным Autocar, глава Lister Лоуренс Уиттейкер назвал предложение «заманчивым», но считает, что основное внимание компания должна уделить выпуску новых продуктов. Речь идет о спорткаре New Knobby — современной версии культового спидстера Knobbly из 50-х.

Ранее о постройке трехдверного Range Rover заявила лондонская дизайн-студия Niels van Roij Design. Ее специалисты уже начали сборку первого экземпляра внедорожника, который получит другую решетку радиатора и элементы декора в стиле серийного Range Rover SV Coupe с шильдиками Niels van Roij Design.

Range Rover SV Coupe

Трехдверный Range Rover SV Coupe дебютировал в прошлом году на Женевском автосалоне. Его планировали выпустить ограниченным тиражом 999 экземпляров и продавать по цене 240 000 фунтов стерлингов. Позднее из-за рекордных убытков и сокращения спроса на люксовые автомобили в Китае компания решила не запускать модель в серию.

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