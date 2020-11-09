Раскрыты подробности о моторах конкурента Tesla Model X от Lotus

Lambda предложат в двух модификациях: уже в «базе» кроссовер получит два электромотора, суммарная отдача которых составит около 600 лошадиных сил. В топовой версии мощность установки превысит 750 сил. Динамические характеристики пока неизвестны, однако ожидается, что благодаря легкому кузову он сможет составить конкуренцию Tesla Model X, которая в модификации Performance разгоняется с места до 97 километров в час за 2,6 секунды.

На одной зарядке кроссовер Lotus сможет проезжать не менее 360 миль (около 580 километров). Для сравнения, запас хода Model X в самой дальнобойной версии – почти 600 километров, однако мощный вариант Performance нуждается в подзарядке уже спустя 480 километров пути.

Проект кроссовера Lotus родился в 2016 году. Тогда планировалось оснастить новинку бензоэлектрической силовой установкой, позаимствованной у Polestar или Volvo, так же входящих в состав китайского концерна Geely. Однако с ростом популярности электрокаров британцы изменили планы и решили остановиться на «зеленых» двигателях.