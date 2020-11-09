Раскрыты подробности о моторах конкурента Tesla Model X от Lotus

Lambda предложат в двух модификациях: уже в «базе» кроссовер получит два электромотора, суммарная отдача которых составит около 600 лошадиных сил. В топовой версии мощность установки превысит 750 сил. Динамические характеристики пока неизвестны, однако ожидается, что благодаря легкому кузову он сможет составить конкуренцию Tesla Model X, которая в модификации Performance разгоняется с места до 97 километров в час за 2,6 секунды.
На одной зарядке кроссовер Lotus сможет проезжать не менее 360 миль (около 580 километров). Для сравнения, запас хода Model X в самой дальнобойной версии – почти 600 километров, однако мощный вариант Performance нуждается в подзарядке уже спустя 480 километров пути.
Проект кроссовера Lotus родился в 2016 году. Тогда планировалось оснастить новинку бензоэлектрической силовой установкой, позаимствованной у Polestar или Volvo, так же входящих в состав китайского концерна Geely. Однако с ростом популярности электрокаров британцы изменили планы и решили остановиться на «зеленых» двигателях.
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Базой для кроссовера станет платформа Scalable Product Architecture (SPA), на которой построены Volvo XC90, XC60 и гибридное купе Polestar 1. По габаритам модель будет схожа с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE: длина Lambda составит 4,9 метра, ширина – порядка двух метров, а высота – 1,6 метра.
По планам Geely, Lambda должна стать самой продаваемой моделью Lotus. В течение нескольких лет компания собирается увеличить продажи марки с 1500 до 5000 экземпляров в год, сделав основными рынками сбыта Китай и США. Ожидается, что значительная доля продаж придется на новый гибрид Esprit с V6, который появится в 2021 году.
Ранее сообщалось, что сборка кроссовера Lotus будет налажена на заводе Zhejiang Geely Holding Group в китайском Ухане, способном выпускать до 150 000 автомобилей ежегодно. По новым данным, первая партия Lambda может быть изготовлена на предприятии Lotus в Хетеле, основанном в 1952 году, производственные мощности которого составляют до 10 000 машин в год.