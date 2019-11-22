Lotus вывел на трек электрический гиперкар Evija

Lotus Evija с цельнозапеченным карбоновым монококом, адаптивной подвеской Multimatic с тремя амортизаторами и огромными тоннелями Вентури на корме оснастили четырьмя электромоторами. В сумме они выдают 2000 лошадиных сил и 1700 Нм крутящего момента, разгоняя гиперкар с места до 100 километров в час Lotus менее чем за три секунды.

Аккумулятор емкостью 70 киловатт-часов позволяет проехать 400 километров по циклу WLTP. Его можно подключить к терминалу мощностью 800 киловатт, но таких пока не существует.