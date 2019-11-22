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14:15

Lotus вывел на трек электрический гиперкар Evija

Новинку впервые показали в движении

Компания Lotus впервые показала электрический гиперкар Evija в динамике. Судя по всему, разработка самой мощной модели британской марки перешла в начальную фазу ездовых испытаний, которые проводят на полигоне рядом со штаб-квартирой в Хетеле.

На закрытой трассе Lotus тестирует второй по счету инженерный прототип гиперкара. Купе обернуто в черно-желтый пиксельный камуфляж и ничем не отличается от показанной раньше машины. В течение ближайших месяцев на общественные дороги и крупнейшие европейские автодромы компания обещает вывести еще несколько опытных образцов. Но звания «самый мощный серийный автомобиль» 2000-сильная Evija уже лишилась — теперь это японский Aspark Owl.

Видео: Lotus Cars

Lotus Evija с цельнозапеченным карбоновым монококом, адаптивной подвеской Multimatic с тремя амортизаторами и огромными тоннелями Вентури на корме оснастили четырьмя электромоторами. В сумме они выдают 2000 лошадиных сил и 1700 Нм крутящего момента, разгоняя гиперкар с места до 100 километров в час Lotus менее чем за три секунды.

Аккумулятор емкостью 70 киловатт-часов позволяет проехать 400 километров по циклу WLTP. Его можно подключить к терминалу мощностью 800 киловатт, но таких пока не существует.

Заказы на Evija уже принимаются, хотя ручная сборка первых экземпляров на головном предприятии компании в Хетеле, Великобритания, начнется только в следующем году. Цена Evija — 1,7 миллиона фунтов стерлингов или 139,4 миллиона рублей. Тираж модели составит всего 130 экземпляров.