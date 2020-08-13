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Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar

Минимальная цена составит менее 60 000 долларов

Мария Евдокимова
Первый серийный электрокар компании Cadillac – Lyriq – будет стоить менее 60 000 долларов (4,4 миллиона рублей по текущему курсу), то есть дешевле многих конкурентов. Об этом сообщил президент марки Стив Карлайл.

Для сравнения, стоимость ближайшего конкурента Кадиллака Tesla Model X в США стартует с 79 990 долларов (5,9 миллиона рублей), а базовый Audi e-tron стоит 67 300 долларов (4,9 миллиона рублей). Наиболее близка к Lyriq минимальная цена электрического Jaguar I-Pace, которая составляет 62 350 долларов (4,6 миллиона рублей).

В ходе конференции финансового холдинга J.P. Morgan Карлайл заявил, что ценник для Lyriq выставят с оглядкой на среднюю стоимость «среднеразмерных люксовых кроссоверов» и постараются не делать излишне высоким. Точных чисел глава Cadillac не назвал, однако упомянул, что стоимость электромобиля не будет начинаться ни с семерки, ни с шестерки.

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Cadillac Lyriq, построенный на новой платформе General Motors, был представлен на прошлой неделе. Кроссовер с купеобразным силуэтом и футуристичным дизайном оснащается батареей Ultium с низким содержанием редкоземельного кобальта. Батарея емкостью 100 киловатт-часов обеспечивает кроссоверу запас хода в 483 километра, что на 82 километра меньше показателя самой «дальнобойной» Tesla Model X – Long Range Plus.

Мощность и динамические характеристики Lyriq марка держит в секрете. Известно, что кроссовер предложат как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае в силовую установку войдут два электромотора – по одному на каждой оси.

В салоне Lyriq установлен 33-дюймовый экран, способный отображать более миллиарда цветов и отвечающий одновременно за приборную панель, мультимедийную систему и навигатор. Подсказки навигации и скорость дублируются на проекционном дисплее.

По предварительным данным, сборку Cadillac Lyriq наладят в 2021 году. Когда модель появится на рынке, пока неизвестно.

Источник: Carscoops