Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar

Для сравнения, стоимость ближайшего конкурента Кадиллака – Tesla Model X – в США стартует с 79 990 долларов (5,9 миллиона рублей), а базовый Audi e-tron стоит 67 300 долларов (4,9 миллиона рублей). Наиболее близка к Lyriq минимальная цена электрического Jaguar I-Pace, которая составляет 62 350 долларов (4,6 миллиона рублей).

В ходе конференции финансового холдинга J.P. Morgan Карлайл заявил, что ценник для Lyriq выставят с оглядкой на среднюю стоимость «среднеразмерных люксовых кроссоверов» и постараются не делать излишне высоким. Точных чисел глава Cadillac не назвал, однако упомянул, что стоимость электромобиля не будет начинаться ни с семерки, ни с шестерки.