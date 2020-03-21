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17:17

Дрэг-гонка: BMW M2 Competition против новой M8

Два «заряженных» баварских купе померились динамикой

© скрин видео, YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
Команда YouTube-канала carwow сопоставила разгонные и тормозные характеристики двухдверных купе BMW — ориентированной на трек M2 Competition и флагманской версии M8 Competition. По традиции блогеры провели параллельный дрэг на дистанции 402 метров, сравнили разгон с хода с 80 километров в час и торможение со 113 километров в час.

BMW M2 Competition оснащается рядной трёхлитровой «битурбошестёркой» мощностью 410 лошадиных сил и крутящим моментом 550 Нм. Купе заднеприводное, трансмиссия — преселективный 7-скоростной «робот».

Облегчённый M2 Competition с аксессуарами M Performance весит на 400 килограммов меньше и стоит почти в два раза дешевле соперника: 78 тысяч фунтов стерлингов (7,27 миллиона рублей) против 135 тысяч фунтов стерлингов (12,58 миллиона рублей).

BMW позиционирует M8 Competition как суперкар. Под капотом 625-сильный (750 Нм) V8 объёмом 4,4 литра, привод — полный, трансмиссия — 8-дипапзонный «автомат».

Заезды на автодроме проводились на влажном асфальте, так что при старте с места преимущество полного привода было неоспоримо, и для чистоты эксперимента второй заезд M8 провела с отключённой передней осью.

Видео: carwow, YouTube-канал

В стартах с хода проявились преимущества в быстродействии «робота» M2 в сравнении с «автоматом» M8, а бенефисом «двойки» стал тест эффективности тормозов — тяжёлому флагману не помогли даже опциональные углеродо-керамические диски.