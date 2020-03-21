Дрэг-гонка: BMW M2 Competition против новой M8

Команда YouTube-канала carwow сопоставила разгонные и тормозные характеристики двухдверных купе BMW — ориентированной на трек M2 Competition и флагманской версии M8 Competition. По традиции блогеры провели параллельный дрэг на дистанции 402 метров, сравнили разгон с хода с 80 километров в час и торможение со 113 километров в час.