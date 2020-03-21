Дрэг-гонка: BMW M2 Competition против новой M8

BMW M2 Competition оснащается рядной трёхлитровой «битурбошестёркой» мощностью 410 лошадиных сил и крутящим моментом 550 Нм. Купе заднеприводное, трансмиссия — преселективный 7-скоростной «робот».
Облегчённый M2 Competition с аксессуарами M Performance весит на 400 килограммов меньше и стоит почти в два раза дешевле соперника: 78 тысяч фунтов стерлингов (7,27 миллиона рублей) против 135 тысяч фунтов стерлингов (12,58 миллиона рублей).
BMW позиционирует M8 Competition как суперкар. Под капотом 625-сильный (750 Нм) V8 объёмом 4,4 литра, привод — полный, трансмиссия — 8-дипапзонный «автомат».
Заезды на автодроме проводились на влажном асфальте, так что при старте с места преимущество полного привода было неоспоримо, и для чистоты эксперимента второй заезд M8 провела с отключённой передней осью.
Видео: carwow, YouTube-канал
В стартах с хода проявились преимущества в быстродействии «робота» M2 в сравнении с «автоматом» M8, а бенефисом «двойки» стал тест эффективности тормозов — тяжёлому флагману не помогли даже опциональные углеродо-керамические диски.