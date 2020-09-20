«Механика», особые кресла и ноздри — BMW опубликовала снимки новых M3 и M4

Выхлопные патрубки «эмок» увеличатся, хотя конфигурация с парой хромированных двустволок сохранится; форма сидений изменится — у профилированных передних кресел появится прорези на уровне шеи. Маркер углерод-керамических тормозов — суппорты золотистого цвета — останется на новом поколении. Палитру цветов пополнит малахитовый металлик Isle of Man Green.

Как и предполагалось, BMW M3 и M4 дебютируют сразу в нескольких версиях — «базовые» спорткары порадуют 6-скоростной «механикой» и задним приводом, а опционально и для модификации Competition предложат 8-ступенчатый «автомат» и полноприводную трансмиссию. Подтверждено, что 3,0-литровая «турбошестёрка» перейдёт на купе и седан с кроссоверов X3 M, X4 M и будет развивать 480 или 510 лошадиных сил при неизменной тяге 600 Нм.