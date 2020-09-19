Дрэг-гонка: новая BMW M8 против Audi RS6, Mercedes-AMG E63 и Panamera Turbo S

Porsche Panamera недавно пережила рестайлинг, но гибридную топ-версию Turbo S E-Hybrid обновление пока не коснулось. Заряжаемая бензин-электрическая установка выдаёт 680 лошадиных сил и 1000 Нм, тяга передаётся через 8-скоростной «робот». Универсал Porsche тяжелее и дороже конкурентов: масса — 2400 килограммов, цена — от 141 тысячи фунтов стерлингов.

Mercedes-AMG E 63 S Estate в июне также обновился, но быстрее после рестайлинга не стал. Под капотом 4,0-литровый турбомотор, мощность — 612 сил, крутящий момент — 850 Нм. Коробка передач — 9-скоростной «автомат». Mercedes-AMG стоит от 100 тысяч фунтов и весит всего 1940 килограммов.