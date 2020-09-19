Дрэг-гонка: новая BMW M8 против Audi RS6, Mercedes-AMG E63 и Panamera Turbo S

BMW M8 Gran Coupe Competition — четырёхдверная топ-версия «восьмёрки». Под капотом 625-сильный (750 Нм) 4,4-литровый турбомотор V8, трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат». Баварский седан весит 2054 килограмма и стоит от 121 тысячи фунтов стерлингов.
Новый Audi RS6 Avant — умеренный гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача 4,0-литровой «битурбовосьмёрки» — 600 сил и 800 Нм. Коробка передач — 8-диапазонный «автомат». Audi на 20 килограммов тяжелее, чем BMW, но существенно дешевле — RS6 обойдётся в 102 тысячи фунтов стерлингов.
Фото: BMW M8 Gran Coupe Competition
Porsche Panamera недавно пережила рестайлинг, но гибридную топ-версию Turbo S E-Hybrid обновление пока не коснулось. Заряжаемая бензин-электрическая установка выдаёт 680 лошадиных сил и 1000 Нм, тяга передаётся через 8-скоростной «робот». Универсал Porsche тяжелее и дороже конкурентов: масса — 2400 килограммов, цена — от 141 тысячи фунтов стерлингов.
Mercedes-AMG E 63 S Estate в июне также обновился, но быстрее после рестайлинга не стал. Под капотом 4,0-литровый турбомотор, мощность — 612 сил, крутящий момент — 850 Нм. Коробка передач — 9-скоростной «автомат». Mercedes-AMG стоит от 100 тысяч фунтов и весит всего 1940 килограммов.
Видео: YouTube-канал carwow
В дрэг-гонке с места на четверть мили три модели разделили 0,2 секунды. Два спурта с хода и оценка эффективности торможения со скорости 113 километров в час не помогли выявить абсолютного победителя — заезды закончились с итоговым счётом 2:2.