Вот как открываются двери без ручек на электрокроссовере Ford Mustang Mach-e

Электрический кроссовер Mach-e с дизайном в стиле Mustang показали США в минувшие выходные. В ходе премьеры журналисты рассмотрели автомобиль поближе и выяснили, что двери отпираются с помощью кнопок, причем как задние, так и передние. Тогда же стало известно, что автомобиль можно открыть и с помощью смартфона – аналогичная технология применяется и в электромобилях Tesla.