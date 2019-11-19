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18:07

Вот как открываются двери без ручек на электрокроссовере Ford Mustang Mach-e

Чтобы попасть в салон электромобиля, надо нажать на потайную кнопку

Недавно представленный кроссовер Ford Mustang Mach-e получил необычные систему открывания дверей: вместо традиционных ручек на стойках размещены небольшие кнопки для разблокировки замков. После этого достаточно потянуть дверь на себя за небольшой выступ. Журналисты Jalopnik продемонстрировали, как это работает.

Электрический кроссовер Mach-e с дизайном в стиле Mustang показали США в минувшие выходные. В ходе премьеры журналисты рассмотрели автомобиль поближе и выяснили, что двери отпираются с помощью кнопок, причем как задние, так и передние. Тогда же стало известно, что автомобиль можно открыть и с помощью смартфона – аналогичная технология применяется и в электромобилях Tesla.

Основным конкурентом Ford Mustang Mach-e станет Tesla Model Y. При этом стартовая цена кроссовера Mustang 43 тысячи долларов против 47 тысяч за базовый Model Y.

Ford

Ford уже открыл прием заказов на новинку, но пока доступны только полноприводные кроссоверы из ограниченной серии First Edition стоимостью 59,9 тысячи долларов. Предоплата за электромобиль составляет 500 долларов.

Позже на рынок выйдет заднеприводная версия с батареей емкостью 75,7-киловатт-часа и GT-вариант с аккумулятором на 98,8 киловатт-часа. Запас хода в зависимости от модификации варьируется от 340 до 600 километров.

Источник: Jalopnik.com