Вот как открываются двери без ручек на электрокроссовере Ford Mustang Mach-e

Электрический кроссовер Mach-e с дизайном в стиле Mustang показали США в минувшие выходные. В ходе премьеры журналисты рассмотрели автомобиль поближе и выяснили, что двери отпираются с помощью кнопок, причем как задние, так и передние. Тогда же стало известно, что автомобиль можно открыть и с помощью смартфона – аналогичная технология применяется и в электромобилях Tesla.
Основным конкурентом Ford Mustang Mach-e станет Tesla Model Y. При этом стартовая цена кроссовера Mustang – 43 тысячи долларов против 47 тысяч за базовый Model Y.
Ford
Ford уже открыл прием заказов на новинку, но пока доступны только полноприводные кроссоверы из ограниченной серии First Edition стоимостью 59,9 тысячи долларов. Предоплата за электромобиль составляет 500 долларов.
Позже на рынок выйдет заднеприводная версия с батареей емкостью 75,7-киловатт-часа и GT-вариант с аккумулятором на 98,8 киловатт-часа. Запас хода в зависимости от модификации варьируется от 340 до 600 километров.