«Made in China»: Volkswagen начнет продажи своих китайских моделей на европейском рынке

Как заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме на встрече с инвесторами, окончательное решение по этому вопросу до конца не принято и зависит от пошлин, логистических затрат и других факторов.

В первую очередь китайские модели (например, ID. Aura T6 или ID. Unyx 09, созданный с Xpeng) планируется экспортировать на рынки Азии, Ближнего Востока, Индии, Южной Америки и Африки. Европа — «возможный шаг на ближайшие годы».

Также не исключена возможная сборка некоторых моделей в Германии.

