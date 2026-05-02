02 мая 2026, 04:54
«Made in China»: Volkswagen начнет продажи своих китайских моделей на европейском рынке
Volkswagen планирует начать продажи своих китайских моделей в Европе. Как сообщает Carscoops, Из-за падения маржи (всего 4,3%), жесткой конкуренции с местными брендами и глобального перепроизводства, компания изучает вариант импорта своих моделей, разработанных и производимых в Китае, на европейский рынок.
© Carscoops
Как заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме на встрече с инвесторами, окончательное решение по этому вопросу до конца не принято и зависит от пошлин, логистических затрат и других факторов.
В первую очередь китайские модели (например, ID. Aura T6 или ID. Unyx 09, созданный с Xpeng) планируется экспортировать на рынки Азии, Ближнего Востока, Индии, Южной Америки и Африки. Европа — «возможный шаг на ближайшие годы».
Также не исключена возможная сборка некоторых моделей в Германии.
Читайте также: