Маленький Defender: тюнеры превратили Suzuki XBee в стильный внедорожник
Версия Little. D (название можно расшифровать как «маленький Defender») получила прямоугольную решётку радиатора, новый капот с надписью Little. D, чёрные накладки на светодиодных фарах и массивный передний бампер с пластиковым обвесом. Образ дополняют боковые наклейки, затемнённые задние фонари и опциональный багажник на крыше с дисками в стиле beadlock и внедорожными шинами.
Альтернативный комплект Bemore выполнен в духе Suzuki Alto Lapin. Для него предусмотрены иной передний бампер с увеличенным воздухозаборником, три декоративные прорези вместо решётки радиатора, винтажные боковые наклейки в клетку и хромированные колёсные диски. В салоне предлагаются специальные чехлы на сиденья под коричневую кожу с клетчатым рисунком.
Несмотря на внешние изменения, техническая часть осталась без доработок. Suzuki XBee построен на платформе Heartect и оснащается мягкогибридной установкой на базе 1,2-литрового мотора мощностью 81 лошадиная сила и 109 Нм крутящего момента в паре с вариатором. Привод может быть передним или полным.
Продажи комплектов начнутся 10 июля в Японии. Предзаказы не принимаются, поставки осуществляются только в кузовные мастерские и дилерские центры. Стоимость Little. D составляет 299 200 иен (около 1850 долларов) без учёта установки. Комплект Bemore оценивается в 154 000 иен (около 950 долларов) за переднюю часть и 65 780 иен (около 400 долларов) за набор наклеек. Чехлы для сидений стоят 66 550 иен (около 410 долларов). Колёсные диски, шины и багажник на крыше оплачиваются отдельно.
Читайте также: