Маленький Defender: тюнеры превратили Suzuki XBee в стильный внедорожник

Альтернативный комплект Bemore выполнен в духе Suzuki Alto Lapin. Для него предусмотрены иной передний бампер с увеличенным воздухозаборником, три декоративные прорези вместо решётки радиатора, винтажные боковые наклейки в клетку и хромированные колёсные диски. В салоне предлагаются специальные чехлы на сиденья под коричневую кожу с клетчатым рисунком.

Несмотря на внешние изменения, техническая часть осталась без доработок. Suzuki XBee построен на платформе Heartect и оснащается мягкогибридной установкой на базе 1,2-литрового мотора мощностью 81 лошадиная сила и 109 Нм крутящего момента в паре с вариатором. Привод может быть передним или полным.