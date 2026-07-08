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Опубликовано 08 июля 2026, 15:44
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Маленький Defender: тюнеры превратили Suzuki XBee в стильный внедорожник

Тюнеры превратили Suzuki XBee в мини-копию Land Rover Defender с брутальным обвесом. Японское тюнинг-ателье Damd представило два комплекта доработок для компактного кроссовера Suzuki XBee, кардинально меняющих его внешность. Как сообщает Carscoops, один из наборов превращает машину в подобие Land Rover Defender, а второй — отсылает к стилистике ретро-хэтчбека Suzuki Alto Lapin.
Suzuki XBee
Suzuki XBee
© Damd
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Версия Little. D (название можно расшифровать как «маленький Defender») получила прямоугольную решётку радиатора, новый капот с надписью Little. D, чёрные накладки на светодиодных фарах и массивный передний бампер с пластиковым обвесом. Образ дополняют боковые наклейки, затемнённые задние фонари и опциональный багажник на крыше с дисками в стиле beadlock и внедорожными шинами.

Suzuki XBee

© Damd

Альтернативный комплект Bemore выполнен в духе Suzuki Alto Lapin. Для него предусмотрены иной передний бампер с увеличенным воздухозаборником, три декоративные прорези вместо решётки радиатора, винтажные боковые наклейки в клетку и хромированные колёсные диски. В салоне предлагаются специальные чехлы на сиденья под коричневую кожу с клетчатым рисунком.

Несмотря на внешние изменения, техническая часть осталась без доработок. Suzuki XBee построен на платформе Heartect и оснащается мягкогибридной установкой на базе 1,2-литрового мотора мощностью 81 лошадиная сила и 109 Нм крутящего момента в паре с вариатором. Привод может быть передним или полным.

Suzuki XBee

© Damd

Продажи комплектов начнутся 10 июля в Японии. Предзаказы не принимаются, поставки осуществляются только в кузовные мастерские и дилерские центры. Стоимость Little. D составляет 299 200 иен (около 1850 долларов) без учёта установки. Комплект Bemore оценивается в 154 000 иен (около 950 долларов) за переднюю часть и 65 780 иен (около 400 долларов) за набор наклеек. Чехлы для сидений стоят 66 550 иен (около 410 долларов). Колёсные диски, шины и багажник на крыше оплачиваются отдельно.

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Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
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