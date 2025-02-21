Porsche 911 GT2 RS превратили в 966-сильный суперкар

Из ателье Manhart, как из рога изобилия, сыплются проекты один краше другого. В прошлом году немцы показали 900-сильный MHXM 900 на базе BMW XM, в январе этого — купе M240i с отдачей как у M2. Затмить их может только TR 950, созданный из Porsche 911 GT2 RS поколения 991, самого мощного серийного 911-го в истории. Его оппозитная «битурбошестёрка» 3.8 развивает 700 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимается всего 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 340 километров в час.